Avustralya'daki İsrail protestosunda 33 kişi gözaltına alındı

9 News'ün haberine göre, savaş karşıtı on binlerce gösterici, hafta sonundan bu yana Melbourne'de düzenlenen Kara Kuvvetleri Savunma Fuarı'nın düzenlendiği alanın etrafında, son yılların en büyük protesto gösterisini düzenleniyor.

Göstericiler, Avustralya'nın İsrail'e silah satmaması ve İsrail'in Gazze'de saldırılarının son bulması çağrısında bulunarak fuar alanında ve alana çıkan caddelerde yürüyüş yapıyor.

Victoria polisi, fuar ve civardaki iş yerlerinin gösterilerden etkilenmemesi için alınan geniş güvenlik önlemleri kapsamında binlerce polisi ve milyonlarca dolar kaynağı seferber etti.

Victoria Polis Şefi Komiser Shane Patton, göstericilerin caddeleri ve bazı iş yerlerini ateşe verdiğini, toplu taşıma araçlarına zarar verdiğini ve polis güçlerine saldırarak düşük seviyede asit attığını açıkladı.

Patton, olaylarda yaralanan 24 polisin tedavi altına alındığı bilgisini paylaştı.

Ayrıca Patton, en az 33 kişinin polise saldırı, polisi engelleme ve kundaklama gibi çeşitli suçlardan gözaltına alındığını kaydetti.

Öte yandan protestolara yakın büyük bir alışveriş merkezi, ziyaretçilerinin göstericiler ve polis arasındaki kaosun ortasında kalabileceği endişesiyle kapatıldı.