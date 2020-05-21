Brezilya polisinden yapılan açıklamaya göre, ekipler, Paraguay sınırındaki Ponta Pora kentindeki bir otelde kalan tır şoföründen şüphelenerek takibe aldı.

Şoför, ülkenin güneybatısındaki Nato Grosso do Sul eyaletinde bulunan bir otoyolda seyir halindeyken durduruldu.

Tırı kontrol eden ekipler, mısır taşıyan aracın alt kısmında yaklaşık 28 ton uyuşturucu madde yakaladı.

Şoför, uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alındı.