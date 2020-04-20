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Brezilya'da son 24 saatte COVID-19 nedeniyle 115 kişi öldü
[Fotoğraf: AA]
Güney Amerika ülkesi Brezilya'da, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 115 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs yüzünden ölenlerin sayısı 115 artışla 2462’ye, virüsün görüldüğü kişi sayısı 2 bin 55 artarak 38 bin 654’e yükseldi.
Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya, "Latin Amerika'da COVID-19 salgınından en çok etkilenen ülke" durumunda bulunuyor.
Bölgede, ilk COVID-19 vakası ve virüs kaynaklı ölüm Brezilya'da gerçekleşmişti.
Etiketler: koronavirüs BrezilyaSon Güncelleme: 20 Nisan 2020 Pazartesi 00:43
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