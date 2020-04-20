Japonya Meteoroloji Ajansından yapılan açıklamada, merkez üssü ülkenin kuzeydoğusundaki Miyagi ile Iwate eyaletleri açıklarında olan depremin, yerel saatle 05.39'da yerin 50 kilometre derinliğinde kaydedildiği açıklandı.

Ajans, depremle ilgili tsunami uyarısında bulunmadı.