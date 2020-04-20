Haber Giriş: Kaynak: AA
Japonya'da 6,1 büyüklüğünde deprem
[Fotoğraf: AA]
Japonya'nın kuzeydoğusundaki Miyagi ile Iwate eyaletlerinin açıklarında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Japonya Meteoroloji Ajansından yapılan açıklamada, merkez üssü ülkenin kuzeydoğusundaki Miyagi ile Iwate eyaletleri açıklarında olan depremin, yerel saatle 05.39'da yerin 50 kilometre derinliğinde kaydedildiği açıklandı.
Ajans, depremle ilgili tsunami uyarısında bulunmadı.
Etiketler: depremSon Güncelleme: 20 Nisan 2020 Pazartesi 00:19
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