Haber Giriş: Kaynak: AA
Almanya'da 8 Türk COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Almanya'da son 24 saatte 8 Türk vatandaşının daha yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.
Yerel makamlardan edinilen bilgiye göre, Hamburg, Nürnberg, Mainz ve Stuttgart bölgelerinden 8 Türk koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Ölenlerden bazılarının kimsesi olmadığı ve bu nedenle Almanya'da defnedilecekleri bilgisi paylaşıldı.
COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin aile bireylerinde de koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.
Bu ölümlerin ardından Almanya'da COVID-19 sebebiyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 87'ye yükseldi.
Ülkede koronavirüs vaka sayısı yaklaşık 145 bin 185'e, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 586'ya çıktı.
Etiketler: Türk koronavirüs hayatını kaybettiSon Güncelleme: 20 Nisan 2020 Pazartesi 00:23
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