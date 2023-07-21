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Dünya
AA 21.07.2023 11:33

Brezilya'da siyahilerin hapsedilme oranı tarihin en yüksek seviyesine çıktı

Brezilya'da geçen yıl sayıları 442 bin 33'e yükselen siyahi mahkumların, hapishanelerdeki nüfusun yüzde 68,2'sini oluşturduğu belirtildi.

Brezilya'da siyahilerin hapsedilme oranı tarihin en yüksek seviyesine çıktı

Brezilya Kamu Güvenliği Forumu (FBSP) isimli sivil toplum örgütünün yayımladığı yıllık rapor, ülkedeki siyahi mahkumlara ilişkin yeni verileri göz önüne serdi.

Geçen yıl Brezilya hapishanelerindeki siyahi mahkum sayısının 442 bin 33'e yükseldiğine işaret edilen raporda, hapishanelerdeki nüfusun yüzde 68,2'sini siyahi mahkumların oluşturduğu ve bu oranın tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktığı aktarıldı.

Raporda, sayıların tutulmaya başlandığı 2005'te ise siyahi mahkum oranının yüzde 58,4 olduğu belirtildi.

Öte yandan raporda, 2022'de beyaz mahkumların hapishane nüfusunun yalnızca yüzde 30,4'ünü oluşturduğu, bu oranın 2005'te yüzde 39,8 olduğu bildirildi.

"Yapısal ırkçılık" vurgusu

Brezilya hapishanelerdeki bu durumun "yapısal ırkçılığı açıkça ortaya koyduğu" savunulan raporda, son 17 yılda hapsedilen beyaz nüfusta yüzde 215'lik, siyahi nüfusta ise yüzde 381,3'lük artış olduğu kaydedildi.

Raporda, Brezilya'daki hapishanelerin aşırı kalabalık ve sağlıksız koşullarına da değinilirken, "hükümetin yalnızca eşitsizliği ve yapısal ırkçılığı meşrulaştıran yargı kararları ve politikaları" eleştirildi.

FBSP, siyahilerin hapsedilme rakamlarındaki "orantısız" artışa ek olarak 2022'de Brezilya'da ırkçılık şikayetlerinin bir önceki yıla göre yüzde 67 arttığını bildirdi.

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