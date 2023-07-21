Yunanistan'ın orman kundakçısı: Yangınları görmek beni heyecanlandırıyor

Yunanistan günlerdir alevlerle boğuşuyor. Sıcak hava dalgası ülke genelinde etkisini sürdürürken, yangınlar söndürülemiyor.

Son 24 saatte toplam 62 yangın daha çıktı.

Başkent Atina'nın batısındaki bir bölgede çıkan ve kontrol altına alınan orman yangını, yeniden alevlendi.Binalara yakın ağaçlar yandı, ek tahliye kararı alındı.

İskeçe ve Selanik'te de yangınlar başladı. Rodos ve Lakonya'da çıkan yangınlar da daha geniş alana yayıldı.

Yurt dışından gelen yardımlarla alevlerle mücadele karadan ve havadan sürüyor.

Ancak yoğun duman nedeniyle söndürme çalışmaları güçlükle ilerliyor.

Hava sıcaklığının 45 dereceye ulaşmasının beklendiği ülkede, beş bölge için yangın riski uyarısı yapıldı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, yangınlara ilişkin basın toplantısı yaptı.

"Neyse ki yangınlarda başlangıçta korktuğumuz kadar mal kaybı yaşanmadı." sözleri büyük tepki topladı.

Yangını seyretmek beni heyecanlandırıyor

İlk kontrollerde, Attika bölgesinde 60 evin oturulamaz olduğu belirtildi.

Üç bölgede kundaklama yaptığını itiraf eden kişiden de bir itiraf daha geldi.

Tutuklanan 30 yaşındaki kundakçı "Hava araçlarının havadan attığı tonlarca suyu görmek beni heyecanlandırıyor." dedi.

İfadesinde, genel olarak itfaiye hareketliliğini, sirenleri ve yangını söndürme tablosunu seyretmekten heyecan duyduğunu söyledi.

