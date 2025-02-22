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Dünya
AA 22.02.2025 06:08

Brezilya'da otobüsle kamyonun çarpışması sonucu 12 öğrenci öldü

Brezilya'da otobüsle kamyonun çarpışması sonucu 12 üniversite öğrencisi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.

Brezilya'da otobüsle kamyonun çarpışması sonucu 12 öğrenci öldü

Ulusal basında çıkan habere göre, Sao Paulo kentinden hareket eden otobüs, Waldir Canevari otoyolunda kamyonla çarpıştı.

Kazada, 12 üniversite öğrencisi yaşamını yitirdi, 19 kişi yaralandı.

Sao Paulo Valisi Tarcisio de Freitas, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Korkunç kazada 12 üniversite öğrencisinin hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim." ifadesini kullandı.

3 günlük yas ilan edildi

Yaralı öğrenciler hastaneye kaldırılırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kazanın ardından öğrencilerin eğitim gördüğü Franca Üniversitesi 3 günlük yas ilan etti.

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