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Dünya
AA 22.02.2025 03:21

Suriye'de Emevi Camii'nde bakım ve onarım çalışması yapılıyor

Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan tarihi Emevi Camisi'nde, iç mekanda bakım ve onarım çalışmaları başladı. Tarihi ve dini önemiyle bilinen caminin bakım ve onarımı büyük bir titizlikle sürdürülüyor.

Suriye'de Emevi Camii'nde bakım ve onarım çalışması yapılıyor
[Fotograf: AA]

Tarihi ve dini önemiyle bilinen Emevi Camii'nde, bakım ve onarımı büyük bir titizlikle sürdürülüyor.

Camide yürütülen çalışmalar kapsamında, bazı kısımlarda boyama işlemleri gerçekleştirilirken, alçı ve dekoratif düzenlemeler de yapılıyor. Ayrıca cami içindeki ışıklandırmalar da temizleniyor.

Türkiye'den getirilen yeni halılar yerleştirilecek

Çalışmalar kapsamında cami içindeki halılar kaldırıldı. Küçük çaplı temizlik ve tadilat işlemlerinin ardından camiye Türkiye'den getirilen yeni halılar yerleştirilecek.

Suriye'de Emevi Camii'nde bakım ve onarım çalışması yapılıyor

Şam Ulu Cami şeklinde de tanınan yapı, dünyanın en büyük ve eski camilerinden biri olarak bilinmektedir.

Suriye'de Emevi Camii'nde bakım ve onarım çalışması yapılıyor

Emevi Camii, 8 Aralık 2024'te Esed rejiminin devrilmesinin ardından Şam ve civar kentlerde yaşayanların sıklıkla geldiği başlıca ibadethanelerden biri olmuştur.

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