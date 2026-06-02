Dünya
The Sun 02.06.2026 13:23

Brezilya'da köpekbalığı iki günde ikinci canı yaktı

Brezilya’nın Recife bölgesinde bir plajda 11 yaşındaki bir çocuğun köpekbalığı saldırısına uğramasının üzerinden henüz 24 saat geçmemişken, sadece 10 dakika uzaklıktaki başka bir plajda 19 yaşındaki bir genç kız daha köpekbalığı kurbanı oldu. Üst üste yaşanan bu iki olay, bölgede büyük paniğe yol açtı.

Boa Viagem Plajı'nda meydana gelen son olayda, 19 yaşındaki Marcela Vitoria de Lima Santos denizde yüzdüğü sırada bir kaplan köpekbalığının hedefi oldu. Genç kızın çırpındığını gören kuzeni hemen denize atlayarak yardıma koştu.

Genç kızı sudan çıkardığında sağ bacağının neredeyse tamamen koptuğu görüldü. O sırada sahilde bulunan bir doktor, hemen ilk müdahaleyi yaparak kanamayı durdurdu ve genç kızın hayatta kalmasını sağladı.

Hastaneye kaldırılan Marcela'nın bacağı ampute edildi. Doktorlar şimdi enfeksiyon riskine karşı yoğun bir mücadele veriyor.

Bir gün önce aynı dehşet yaşandı

Bu korkunç saldırıdan sadece bir gün önce, Piedade Plajı'nda 11 yaşındaki bir erkek çocuğu da boğa köpekbalığının saldırısına uğramıştı. Ailesiyle birlikte denizde eğlenen çocuk, uğradığı saldırıda sol eli, kalçası ve bacağından ağır yaralandı.

Yakınları tarafından sudan çıkarılan küçük çocuğun sol bacağı kurtarılamadı. Okulu, çocuğun hayatını kurtarabilmek için acil kan bağışı çağrısında bulundu.

Bölge köpekbalığı saldırılarıyla anılıyor

Recife bölgesi, aslında bu tarz köpekbalığı saldırılarıyla biliniyor. Daha geçtiğimiz Ocak ayında da benzer şekilde iki genç peş peşe saldırıya uğramış, biri bacağını diğeri ise kolunu kaybetmişti.

Resmi verilere göre, bölgede son 34 yıl içinde kayıtlara geçen 84 köpekbalığı saldırısı gerçekleşti ve bu olayların 27'si ölümle sonuçlandı. Uzmanlar, yaşanan son olayların ardından halkı denize girerken çok daha dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

