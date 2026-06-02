İşgalci İsrail ordusu, Batı Şeria'da aralarında kız üniversite öğrencilerinin de olduğu 31 kişiyi gözaltına aldı

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail güçleri, Tulkerim kentinin farklı bölgelerine düzenlediği baskınlarda, evleri aradı; aralarında eski tutuklulardan Filistinlilerin de olduğu 13 kişiyi gözaltına aldı.

Nablus'un batısındaki Sarra köyü ile güneyindeki Beyta beldesine düzenlenen baskınlarda ise 10 Filistinli gözaltına alındı.

Üniversite öğrencileri gözaltına alındı

Ramallah'ın kuzeyindeki Birzeit Üniversitesi'nden 4 kız öğrenci evlerine düzenlenen baskında İsrail güçleri tarafından gözaltına alındı.

İsrail askerleri, Ramallah'ın batısındaki Deyr Ebu Meşal ile Ebu Şuhaydem köylerine baskın düzenledi.

Evleri basıp arama yapan İsrail askerleri 3 Filistinliyi gözaltına alındı.

Beytullahim'in doğusundaki Beyt Tamar köyünü basan İsrail askerleri, evinde arama yaptıktan sonra ailenin 24 yaşındaki oğlunu gözaltına aldı.

İsrail'in Gazze'ye saldırı başlattığı Ekim 2023’ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da baskın, gözaltı ve saldırılarda ciddi artış yaşanıyor. İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, neredeyse her gün Batı Şeria'nın farklı bölgelerine baskınlar düzenliyor. Bu saldırılar, sık sık ölüm, yaralanma, gözaltı, mülkü tahrip etme; ekin ve hayvanları zarar vermeyle sonuçlanıyor.

Filistin makamlarının verilerine göre, İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te düzenlediği saldırılarda yaklaşık 1200 Filistinli hayatını kaybetti, 13 bin kişi yaralandı, 23 bin kişi gözaltına alındı, 33 bin kişi ise zorla yerinden edildi.