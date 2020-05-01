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Brezilya'da COVID-19 sebebiyle 435 kişi daha öldü
[Fotoğraf: AA]
Güney Amerika ülkesi Brezilya'da, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 435 kişi hayatını kaybetti. Brezilya, Latin Amerika'da salgından en çok etkilenen ülke konumunda.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede COVID-19 yüzünden ölenlerin sayısı 435 artışla 5 bin 901'e, virüsün görüldüğü kişi sayısı da 7 bin 218 artarak 85 bin 218'e yükseldi.
35 bin 935 kişinin iyileştiği ülkede hayatını kaybeden 1539 kişinin ölüm sebebi ise araştırılıyor.
Latin Amerika'da en çok etkilenen ülke oldu
Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya, Latin Amerika'da COVID-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.
Bölgede ilk COVID-19 vakası ve virüs kaynaklı ölüm de Brezilya'da gerçekleşmişti.
Etiketler: koronavirüs covid-19 BrezilyaSon Güncelleme: 1 Mayıs 2020 Cuma 00:51
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