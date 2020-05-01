Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte COVID-19 nedeniyle 108 kişi yaşamını yitirdi.

Peru'da 1051 kişi hayatını kaybetti

Böylece ülke genelinde koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 1051'e, toplam vaka sayısı ise 3 bin 45 artarak 36 bin 976'ya ulaştı.

Ülkede salgından iyileşenlerin sayısı 10 bin 405'e çıktı.

Öte yandan Peru Ulusal Polis Okulunda 2 bin 707 öğrenciye yapılan sağlık taramasında 510 öğrencinin COVID-19 test sonucu pozitif çıktı.

Ekvador'da ölü sayısı 900'e yükseldi

Ekvador'da ise, ölenlerin sayısı son 24 saatte 17 kişi artarak 900 oldu.

Ülkedeki vaka sayısı 259 yükselerek 24 bin 934'e ulaştı.