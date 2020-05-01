Haber Giriş: Kaynak: AA
Peru ve Ekvador'da COVID-19 nedeniyle ölenlerin sayısı artıyor
[Fotoğraf: AA]
Yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle ölenlerin sayısı Peru'da 1051'e, Ekvador'da ise 900'e yükseldi.
Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte COVID-19 nedeniyle 108 kişi yaşamını yitirdi.
Peru'da 1051 kişi hayatını kaybetti
Böylece ülke genelinde koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 1051'e, toplam vaka sayısı ise 3 bin 45 artarak 36 bin 976'ya ulaştı.
Ülkede salgından iyileşenlerin sayısı 10 bin 405'e çıktı.
Öte yandan Peru Ulusal Polis Okulunda 2 bin 707 öğrenciye yapılan sağlık taramasında 510 öğrencinin COVID-19 test sonucu pozitif çıktı.
Ekvador'da ölü sayısı 900'e yükseldi
Ekvador'da ise, ölenlerin sayısı son 24 saatte 17 kişi artarak 900 oldu.
Ülkedeki vaka sayısı 259 yükselerek 24 bin 934'e ulaştı.
Etiketler: koronavirüs Peru Ekvador koronavirüs salgınıSon Güncelleme: 1 Mayıs 2020 Cuma 00:31
Sıradaki Haber
Türkiye'nin Filistin’e gönderdiği tıbbi malzeme Tel Aviv’e ulaştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz