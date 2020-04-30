Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanı Azar ile telefon görüşmesi yaptığını ifade etti.

Bakan Koca, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla ABD'ye yapılan tıbbi malzeme yardımı için teşekkürlerini iletti. Türkiye'nin aldığı tedbirlerle tedavide geliştirdiğimiz yöntemleri detaylı olarak anlattık" paylaşımını yaptı.

Malzemelerin Türkiye'den tedariği için ortak çalışma kararı

Sağlık Bakanlığından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada da iki ülkenin COVID-19'la mücadelede yürüttüğü bilimsel çalışmalar, tedavi yöntemleri, aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Fahrettin Koca'nın, Türkiye'nin erken dönemde aldığı tedbirleri ve tedavide geliştirdiği yöntemleri detaylı olarak anlattığı, Azar'ın da bu tecrübe paylaşımı için teşekkür ederek, Türk ve ABD'li bilim insanlarının ortak çalışmalar yapmasının faydalı olacağını söylediği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, iki bakanın maske, tulum, dezenfektan, yerli solunum cihazı, eldiven gibi tıbbi cihaz ve malzemelerin Türkiye'den tedariğinin önümüzdeki süreçte de devamı için ortak çalışma kararı aldığı da kaydedildi.