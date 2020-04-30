Sudan resmi haber ajansı SUNA'ya göre, UNICEF ile doğudaki Kızıldeniz eyalet yönetimi, kalkınma projelerinde kullanılmak üzere 6,1 milyon dolarlık anlaşma imzaladı.

UNICEF Kızıldeniz Temsilcisi Vidad Osman, destek planının kalkınma hizmetleri, salgınlarla mücadele, acil sağlık durumlarına müdahale ve savunmasız grupları desteklemeyi kapsadığını söyledi.

Sudan'da 28 kişi hayatını kaybetti

UNICEF, bu ay Mavi Nil ve Güney Darfur eyaletleri ile de yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadele ve kalkınma projelerinde kulanılmak üzere 18 milyon dolarlık destek anlaşması imzalamıştı.

Sudan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede şu ana kadar 375 COVID-19 vakası görüldü.

Salgın nedeniyle 28 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi iyileşti.