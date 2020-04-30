Brezilya basınında çıkan habere göre, ülkede COVID-19 salgınından en çok etkilenen eyaletlerden Rio de Janeiro'da, Dona Nair isimli 101 yaşındaki kadın virüsten koronavirüs hastalığını yendi.

Basına yansıyan görüntülerde, hastane çalışanları tekerlekli sandalye ile taşınan kadını ellerinde balonlarla alkışlar eşliğinde taburcu etti.

"Tebrikler sen bir savaşçısın"

Hemşirelerden biri 101 yaşındaki Nair'i, "Tebrikler, sen bir savaşçısın. Gördün mü, koronavirüsü yendin" diye tebrik etti.

Annesinin iyileşmesiyle duygulanan Nair'in kızı ise, "Tanrıya ve burada bulunanlara teşekkür ediyoruz" dedi.

Brezilya, Latin Amerika'da COVID-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.

Ülkede 5 bin 466 kişinin hayatına mal olan COVID-19, şu ana kadar 78 bin 162 kişide görüldü.