BAE Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan verilere göre, ülkede 7 kişi daha COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti ve ölü sayısı 105'e yükseldi.

BAE'de 552 kişinin enfekte olmasıyla vaka sayısı 12 bin 481'e çıkarken, toplam 2 bin 429 kişi sağlığına kavuştu.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ülkede COVID-19 taşıyan 2 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve toplam can kaybının 26'ya yükseldiği açıklandı.

Açıklamada, 284 kişinin daha enfekte olmasıyla toplam vaka sayısının 4 bin 24'e çıktığı, iyileşen hasta sayısının ise 1539'a ulaştığı ifade edildi.

Umman

Umman Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da ülkede 1 kişinin daha COVID-19 nedeniyle öldüğü ve toplam can kaybının 11'e çıktığı duyuruldu.

Ülkede 74 kişide daha COVID-19 tespit edildiği, toplam vakanın ise 2 bin 348'e yükseldiği ifade edildi.

Açıklamada, iyileşen kişi sayısının 495 olduğu kaydedildi.

Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığı, 116 kişide daha COVID-19 tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 3 bin 37'ye yükseldiğini duyurdu. Açıklamada, iyileşen kişi sayısının 1495'e çıktığı kaydedildi.

Bahreyn'de bugüne kadar 8 kişi COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, ülkede 38 kişinin daha enfekte olmasıyla toplam vaka sayısının 4 bin 359'a çıktığı belirtildi.

Açıklamada, COVID-19'dan yeni ölüm gerçekleşmediği aktarılırken, bugüne kadar 168 can kaybı olduğu hatırlatıldı.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığı da 2 bin 53 kişiye yapılan testlerden 4'ünün pozitif çıktığını, böylece ülkede kaydedilen toplam vaka sayısının 725 olduğunu açıkladı.

Virüse yakalanan hastalardan 150'sinin iyileştiği bilgisi verilen açıklamada, COVID-19 kaynaklı yeni vefat kaydedilmediği belirtildi.

Ülkede şu ana kadar COVID-19 nedeniyle 24 kişi yaşamını yitirmişti.

Irak

Irak'ta Basra Sağlık Dairesi, yapılan son testlerde 23 yeni koronavirüs vakası tespit edildiğini duyurdu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da Erbil'de 5 kişide daha virüs görüldüğü aktarıldı.

Böylece Irak genelindeki COVID-19 vaka sayısı 2 bin 31'e yükselirken, iyileşen hasta sayısı da 1346'ya ulaştı.

Irak Sağlık Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, COVID-19 nedeniyle 2 kişinin daha yaşamını yitirmesi sonucu can kaybının 92'ye yükseldiği aktarılmıştı.