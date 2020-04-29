Haber Giriş: Kaynak: AA
Brezilya'da virüs kaynaklı ölümler 6 bine yaklaştı
[Fotoğraf: AA]
Güney Amerika ülkesi Brezilya'da, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 449 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede COVID-19 yüzünden ölenlerin sayısı 449 artışla 5 bin 466'ya, virüsün görüldüğü kişi sayısı da 6 bin 276 artarak, 78 bin 162'ye yükseldi.
34 bin 132 kişinin iyileştiği ülkede hayatını kaybeden 1452 kişinin ölüm sebebi ise araştırılıyor.
Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya, Latin Amerika'da COVID-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.
Bölgede ilk COVID-19 vakası ve virüs kaynaklı ölüm de Brezilya'da gerçekleşmişti.
Etiketler: koronavirüsSon Güncelleme: 29 Nisan 2020 Çarşamba 23:49
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