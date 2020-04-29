Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail polisi Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Akabat Halidiyye Mahallesi'nde 3 Filistinli genci gözaltına aldı.

Polislerin iftar öncesi gençleri şiddetle darbettikten sonra gözaltına aldığı aktarıldı.

İsrail polisi konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.