Brezilya'nın Minas Gerais eyaletinde şiddetli yağış, Para de Minas'taki barajın kapasitesinin dolmasına neden oldu.

Taşan suların ardından bölge sakinleri, baraj setinin yıkılmasından endişe ediyor.

Böyle bir durumda civarda birçok yerleşim yerinin sular altında kalması muhtemel.

[Fotoğraf: Reuters]

"5 kent tehlikede"

Bölge sakinlerinden Cleber Thomaz, baraj setinin yıkılması durumunda 5 şehrin bundan zarar göreceğini söyledi.

Diğer bir bölge sakini Rodrigo Menezes ise, şiddetli yağmurun gece boyunca yağdığını ve durumlarının iyi olmadığını belirtti.