Haber Giriş: 12 Ocak 2022 Çarşamba 13:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kazakistan'da yeni hükümet ilk toplantısını yaptı
[Fotoğraf: Reuters]
Kazakistan’da yeni hükümet çalışmalarına başladı. Yeni bakanlar kurulu, Başbakan Alihan İsmailov’un başkanlığında ilk toplantısını yaptı. İsmailov, hükümetin belirlenen görevleri yerine getirmek için her türlü çabayı göstereceğini söyledi.
Kazakistan'da yeni bakanlar kurulu, Başbakan Alihan İsmailov’un başkanlığında ilk toplantısını yaptı.
Toplantıda Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in verdiği talimatlar doğrultusunda 3 hafta içerisinde yapılması gereken 2022 Eylem Planı'nın ana konuları belirlendi.
"Ordunun savunma kapasitesinin artırılması" vurgusu
Başbakan İsmailov, hükümetin belirlenen görevleri yerine getirmek için her türlü çabayı göstereceğini söyledi.
Güvenlik kurumlarının yeniden yapılandırılmasına ve ordunun savunma kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmaların da en kısa sürede başlayacağını vurguladı.
Yapılan çalışmalar, Güvenlik Konseyi’nin bir sonraki toplantısında değerlendirilecek.
Etiketler: Kazakistan Orta Asya
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