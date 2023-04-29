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Dünya
AA 29.04.2023 17:48

Brezilya'da 6 yerli yaşam alanında madencilik yasaklandı

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, 6 yeni yerli yaşam alanında madenciliğin yasaklanması ve ticari tarımın kısıtlanmasına ilişkin karar verdi.

Brezilya'da 6 yerli yaşam alanında madencilik yasaklandı
[Fotograf: AA]

BBC'nin haberine göre, Lula, ocak ayında göreve geldiğinden bu yana yerli topraklarında madenciliği teşvik eden aşırı sağcı selefi Jair Bolsonaro'nun politikalarını tersine çevireceğini belirtiyordu.

Başkent Brasilia'da açıklama yapan Lula, sürecin zaman alacağını belirterek, "Yerli topraklarına yasallık kazandıracağız" dedi.

6 yeni yerli yaşam alanına ilişkin alınan karar çerçevesinde, geniş bir Amazon yağmur ormanı alanı da dahil olmak üzere yaklaşık 620 bin hektar alan koruma altına alındı.

Yerli liderler kararı memnuniyetle karşıladı

Yerli halka rezervlerdeki doğal kaynakları özel olarak kullanma yetkisi veren karar, tüm madenciliği yasaklarken, ticari çiftçiliğe ve ağaç kesmeye kısıtlama getiriyor.

Yeni rezervler, ülkenin merkezinin yanı sıra kuzeydoğu ve güney bölgelerinde yer alıyor.

Kararı memnuniyetle karşılayan yerli liderler, daha fazla alanın koruma altına alınması gerektiğini bildirdi.

Söz konusu kararla, son yıllarda Amazonlarda endişe verici hale gelen ormansızlaşmanın önüne geçilmesi bekleniyor.

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