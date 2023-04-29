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Dünya
AA 29.04.2023 17:33

Suudi Arabistan, Sudan'dan 4 bin 879 kişiyi tahliye etti

Suudi Arabistan'ın, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında çatışmaların yaşandığı Sudan'dan 4 bin 738'i "komşu ve dost ülkeler" olmak üzere toplam 4 bin 879 kişiyi tahliye ettiği açıklandı.

Suudi Arabistan, Sudan'dan 4 bin 879 kişiyi tahliye etti
[Fotograf: DHA]

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Sudan'da 15 Nisan'dan beri devam eden çatışmalar nedeniyle yürütülen tahliye operasyonları kapsamında Suudi Arabistan'a ait tahliye gemisiyle bu sabah 20'si Suudi Arabistan vatandaşı olmak üzere 1866 kişi daha Cidde kentine ulaştı.

Suudi Arabistan, Sudan'dan 4 bin 879 kişiyi tahliye etti

Haberde, Sudan'dan tahliye edilen kişi sayısının 4 bin 879'a ulaştığı, bunlardan 4 bin 738'ini, dost ve komşu ülkelerin vatandaşlarının oluşturduğu kaydedildi.

Suudi Arabistan, Sudan'dan 4 bin 879 kişiyi tahliye etti

Sudan'da ordu ile HDK arasında çatışma

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

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