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Dünya
Independent, Sun, BBC, Guardian 29.04.2023 16:48

İngiltere'de nükleer denizaltısıyla ilgili hassas belgeler bar tuvaletinden çıktı

Birleşik Krallık Donanması, 1,3 milyar sterlinlik denizaltıyla ilgili "hassas" bilgileri içeren belgenin bir bar tuvaletinde bulunmasının ardından inceleme başlattı.

İngiltere'de nükleer denizaltısıyla ilgili hassas belgeler bar tuvaletinden çıktı
[Fotoğraf: Birleşik Krallık Donanması]

BBC'nin ülkenin önde gelen gazetelerinden Sun'dan aktardığına göre, nükleer denizaltı HMS Anson'a ait belgeler, İngiltere'nin kuzeybatısındaki Cumbria şehrinde
yer alan Furness Railway adlı barın tuvaletinde bulundu.

Söz konusu barın, denizaltının inşa edildiği İngiltere merkezli BAE Systems firmasının tersanesine yakın bir noktada yer aldığı aktarıldı.

BBC, bulunan belgelerin doğrudan incelenmediğini yazarken, Sun'a konuşan ve kimliğini açıklamayan donanma yetkilisi, bunların gizli bilgi içermeyen eğitim belgeleri olduğunu savundu.

Yetkili, "Tüm güvenlik meselelerini son derece ciddiye alıyoruz ve belgelerin nasıl ortaya çıktığını araştıracağız" dedi. 

Guardian gazetesi, denizaltının şemalarının bulunduğu belgelerin üzerinde "sadece görevlilere özel" yazdığını da aktardı. Söz konusu ibarenin yer aldığı belgeler, "gizli" olarak nitelenen belgelerden bir alt kategoride.

"İyi ki bunları bir Rus ajan bulmadı"

Sun'ın kimliğini açıklamadığı ve belgeleri bulduğunu öne süren kişi, olayın yaşandığı cumartesi günü barın tersaneden giden askerlerle ve sivillerle dolu olduğunu söyledi.

Kaynak, "Tuvalete girdim ve yerde duran belgeleri gördüm. Herhangi birinin eline geçebilirdi. İyi ki bunları bir Rus ajan bulmadı" dedi.

İngiliz Donanması'ndaki en ileri seviye nükleer denizaltı sınıfı Astute'a ait 97 metre uzunluğundaki HMS Anson, şubatta suya indirilmişti. 

7 bin 800 ton ağırlığındaki savaş gemisi, İskoçya'nın Clyde şehrindeki donanma üssünde yer alıyor.

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