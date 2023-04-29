Twitter'ın eski CEO'su: Musk Twitter anlaşmasından caymalıydı

46 yaşındaki işinsanına, kurucusu olduğu platformda "Musk'ın 'en iyi çözüm' olduğunu düşünüyor musun?" sorusu yöneltildi. "Hayır" cevabını veren Dorsey, şöyle konuştu:

"Ne zamanlamasının kötü olduğunu fark ettikten sonra doğru davrandığını ne de yönetim kurulunun satışı zorlaması gerektiğini düşünüyorum. Her şey kötüye gitti."

Dorsey, Twitter gibi şirketlerin "en yüksek teklif verene satılabileceğini" ve yönetim kurulunun Musk'ın teklifini kabul etmekten başka bir çaresi olmadığını savundu:

"İyimser miydim? Evet. Son sözü ben mi söyledim? Hayır. Keşke yönetim kurulu satışı zorlamasaydı."

Dorsey, Musk'ın 1 milyar dolarlık cezayı ödeyip anlaşmadan cayması gerektiğini ifade etti.

Tesla ve SpaceX CEO'su Musk, Twitter'ı Ekim 2022'de satın almasının ardından platformda çok sayıda değişiklik yapmıştı.

Devrin ilk günlerinde 3 bin 700'den fazla çalışan işten çıkarılmış ya da ayrılmıştı.

Onaylı hesap anlamına gelen mavi tik ücretli hale getirilmişti.

Aralarında eski ABD Başkanı Donald Trump ve rapçi Kanye West gibi kişilerin de bulunduğu kişilerin daha önce kapatılan hesapları açılmıştı.

"Elon, güvendiğim tek çözüm"

Dorsey, Nisan 2022'de satın alma sürecinde yaptığı açıklamada Musk'a destek vermişti.

Platformun Wall Street'ten geri alınması gerektiğini söyleyen Dorsey, Musk'ın teklifini bu yolda önemli bir adım olarak değerlendirmiş, "Elon, güvendiğim tek çözüm" demişti.