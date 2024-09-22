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Dünya
AA 22.09.2024 11:22

Brezilya, X'ten yasal temsilcisi için gerekli belgeleri 5 günde sunmasını talep etti

Brezilya Yüksek Mahkemesi, ülkede erişimi engellenen sosyal medya platformu X'ten, atamayı kabul ettiği yasal temsilcisi için gerekli belgeleri 5 gün içinde sağlamasını istedi.

Brezilya, X'ten yasal temsilcisi için gerekli belgeleri 5 günde sunmasını talep etti
[Fotograf: Reuters]

Brezilya Yüksek Mahkemesi Yargıcı Alexandre de Moraes, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, X'in, avukat Rachel de Oliveira Villa Nova Conceiçao'yu ülkedeki yasal temsilcisi olarak atadığı ifade edilerek, X'ten temsilcisi için gerekli belgeleri 5 gün içinde sunması talep edildi.

Brezilya basınında 20 Eylül'de yer alan haberlerde, X'in ülkeye temsilci atamayı kabul ettiği ifade edilmişti.

Brezilya'da X'e erişim engeli getirilmişti

Brezilya'da Yüksek Mahkeme, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hakkında yürütülen "darbe girişimi" soruşturması kapsamında X'ten bazı kişiler hakkında veri sağlanmasını ve bazı hesapların engellenmesini talep etmişti. Talebin reddedilmesinin ardından Mahkeme, ülkede yasal temsilci ataması için X'e 24 saat süre vermişti.

Tanınan sürede şirketin Brezilya'da yasal temsilci atamaması sonrası, Brezilya Yüksek Mahkemesi, 31 Ağustos'ta "temsilci atanana ve kesilen para cezaları ödenene kadar" X'e erişim engeli getirildiğini açıklamıştı.

Elon Musk da X'ten yaptığı paylaşımda, "İfade özgürlüğü, demokrasinin temel taşıdır ve Brezilya'daki seçilmeyen sözde yargıç, bunu siyasi nedenlerden dolayı yok ediyor." diyerek karara tepki göstermişti.

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