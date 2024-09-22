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Dünya
AA 22.09.2024 10:43

Katil İsrail'in Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında ölenlerin sayısı 45'e yükseldi

katil İsrail'in, Lübnan'ın başkenti Beyrut’ta Dahiye bölgesine 20 Eylül'de düzenlediği hava saldırısında ölenlerin sayısı 45'e yükseldi.

Katil İsrail'in Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında ölenlerin sayısı 45'e yükseldi
[Fotograf: AA]

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada konuya ilişkin bilgi verildi.

Söz konusu saldırıda 8 kişinin daha yaşamını yitirdiğine işaret edilen açıklamaya göre, ölenlerin sayısı 45'e yükseldi.

Açıklamada, saldırıya uğrayan bina ve çevrede enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü ve ölenler arasında kimlikleri henüz belirlenmeyenlerin bulunduğu aktarıldı. Kimlik tespiti için cesetlerden DNA örnekleri alındı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, söz konusu saldırıda ölenlerin sayısının, 3'ü çocuk, 7'si kadın olmak üzere 37’ye yükseldiğini duyurmuştu.

Lübnan'da çağrı cihazlarının ve telsizlerin patlatılması ve cuma günkü saldırılarda ölenlerin toplam sayısı 84'e yükseldi.

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