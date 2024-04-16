Brezilya kıyısı açıklarında bir teknede 20 parçalanmış ceset bulundu

Brezilya Federal Kamu Bakanlığı yaptığı açıklamada, teknenin 13 Nisan'da Para'nın kuzeydoğusundaki Bragança kıyısında bulunduğunu duyurdu.

O tarihten bu yana iki soruşturma açıldı.

Yetkililer teknede en az 20 ceset bulunduğunu ancak kalıntıların çürümesi nedeniyle teknede kaç kişinin öldüğünün bilinmediğini söyledi.

Müfettişler CNN Brezilya'ya, ölenlerin Brezilya'dan değil Karayiplerden olduğunun düşünüldüğünü söyledi.

Yerel yetkililer, yakın zamanda Brezilyalıların kaybolduğuna dair herhangi bir ihbarın olmadığını söylüyor.