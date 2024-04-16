Endonezya'da dang humması: Ölenlerin sayısı 2023'e göre yüzde 179,4 arttı

Antara News'un haberine göre, Endonezya Sağlık Bakanlığı, 2024 başından bu yana dang hummasından hayatını kaybedenlere ilişkin verileri açıkladı.

Ülkede dang humması vaka sayısının 62 bin 1'e, hastalıktan hayatını kaybedenlerin sayısının da 475'e ulaştığı belirtildi.

Buna göre, 2023'te aynı dönemdeki vaka sayısının yüzde 174,9, hastalık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının da yüzde 179,4 arttığı ifade edildi.

Sağlık Bakanlığı, son dönemde artan vakalara karşı sivrisinek üreme alanlarının ilaçlanmasına ve temizliğine önem verilmesi konusunda uyarıda bulundu.

Endonezya'da dang hummasından 2016'da 1598, 2017'de 493, 2018'de 344, 2019'da da 917 kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkede 2023'ün ilk 15 haftasında dang humması vaka sayısı 22 bin 551, hayatını kaybedenlerin sayısı da 170 olarak kayıtlara geçmişti.

Dang Humması

Tropikal ve subtropikal bölgelerde görülen dang humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölüme neden olabiliyor.

Vakalar, genellikle "yağış dönemleri" olarak bilinen haziran, eylül, aralık ve martta artış gösteriyor.

Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.

Hastalığa neden olan sivrisinek türünün, su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle özellikle sanayi çevrelerindeki çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerekiyor.