Akdeniz'de gözleri başından 20 kat büyük canlı bulundu

Araştırmacılar, İtalya'nın Ponza adası civarında bulunan Vanadis deniz solucanının gözlerinin, türün denizin karanlık derinliklerinde sadece kendi aralarında görülebilen gizli bir dile sahip olmasına da imkan tanıdığından şüpheleniyor.

Gececil solucanının gözleri o kadar büyük ki eğer insanların gözleri de nispeten bu kadar büyük olsaydı, başımıza fazladan 100 kilogram eklenirdi.

Bilim insanları, solucanın gözlerinin fare ya da sıçanlarınkine eşdeğer bir "olağanüstü görüş" sağladığını, bu sayede türün küçük nesneleri görebildiğini ve geceleri denizdeki hareketlerini takip edebildiğini belirtti.

Kopenhag Üniversitesi'nden Dr. Anders Garm, "Bu gerçekten ilginç çünkü böyle bir yetenek genellikle eklembacaklılar (böcekler, örümcekler) ve kafadanbacaklılarla (ahtapot, kalamar) birlikte biz omurgalılara özgüdür" dedi.

Çalışmanın ortak yazarlarından Dr. Garm, "Böylesine gelişmiş ve detaylı bir görüş, bu grupların dışında ilk kez kanıtlandı" diye belirtti.

Bilim insanları, solucanın basit sinir sisteminin bu çok karmaşık işlevleri nasıl yerine getirdiğini anlamaya çalışıyor.

Solucan, gözleri dışında şeffaf bir gövdeye sahip. Bu da gözlerin evrimsel faydalarının, Vanadis'i avcılarına görünür kılmasının sonuçlarından daha ağır bastığı anlamına geliyor.

Araştırmacılar büyük gözlerin tam olarak ne işe yaradığından da emin değil zira bu canlılar gececil ve genellikle tüm hayvanlarda gözlerin en iyi şekilde çalıştığı zaman olan gündüzleri saklanıyorlar.

Dr. Gram, "Gün içinde solucanı hiç kimse görmediği için nerede saklandığını bilmiyoruz. Dolayısıyla gözlerini gündüz de kullandıkları ihtimalini göz ardı edemeyiz" dedi.

Bildiğimiz şey, yiyecek bulmak ve çiftleşmek gibi en önemli faaliyetlerinin geceleri gerçekleştiği. Dolayısıyla, geceleri gözlerinin önemli bir işlevi olması muhtemel.

Bilim insanları ayrıca solucanın gözlerinin insanlar tarafından görülemeyen ultraviyole ışığı görecek şekilde geliştiğini tespit etti. Bu durum, Vanadis'in gece vakti zifiri karanlık denizde biyolüminesan sinyalleri gördüğüne işaret ediyor.