Açık 10.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Bilim Teknoloji
AA 16.04.2024 00:31

Türkiye'nin gözlem uydusu İMECE uzaydaki birinci yılını tamamladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin ilk yüksek çözünürlüklü yerli ve milli gözlem uydusu İMECE'nin uzaydaki birinci yılını tamamladığını duyurdu.

Türkiye'nin gözlem uydusu İMECE uzaydaki birinci yılını tamamladı

Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirilen ve 15 Nisan 2023’te fırlatılan gözlem uydusu İMECE'nin yörüngeye yerleştiği andan itibaren görevini başarıyla icra ettiğini söyledi. 

Yaklaşık 700 kilometreden yüksek çözünürlükte görüntü alınmasına imkan sağlayan elektro-optik kamerası dahil olmak üzere tüm kritik bileşenlerinin yerli ve milli olduğunu kaydeden Kacır, sözlerine şöyle devam etti: 

"İMECE Uydusu'nun göreve alınmasıyla Türkiye, uzay teknolojilerindeki yetkinliğini kanıtlamış oldu. İnşallah 8 Temmuz 2024 haftasında Türkiye'nin ilk milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A'yı uzaya göndereceğiz ve böylelikle dünyada haberleşme uydularını geliştirebilen 11 ülkeden biri olacağız."

 

ETİKETLER
Mehmet Fatih Kacır Uzay Çalışmaları
Sıradaki Haber
Meta, Threads'i Türkiye'de geçici olarak kapatacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
02:01
Hatay'da kontrolden çıkan otomobil park halindeki iki araca çarptı
01:48
Yurt genelinde sıcaklıklar artacak
01:51
Kabine bugün toplanacak: Gündem Orta Doğu'daki gerilimler
00:54
Avustralya'daki kışlada askerin odasında uranyum bulundu
00:37
ABD: İran'ın saldırısında 81 İHA ve en az 6 balistik füzeyi düşürdük
00:29
Samsun'da yolcu otobüsü minibüsle çarpıştı: 1 kişi hayatını kaybetti
İsrail saldırılarında evleri yok olan Filistinliler tenekelerden kurdukları barınaklarla hayata tutunmaya çalışıyor
İsrail saldırılarında evleri yok olan Filistinliler tenekelerden kurdukları barınaklarla hayata tutunmaya çalışıyor
FOTO FOKUS
Teleferikte korku dolu anlar: Koptuk ve düşeceğiz sandım
Teleferikte korku dolu anlar: Koptuk ve düşeceğiz sandım
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ