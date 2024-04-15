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Bilim Teknoloji
Reuters 15.04.2024 14:35

Meta, Threads'i Türkiye'de geçici olarak kapatacak

Meta'nın metin tabanlı sosyal medya platformu Threads, Türk Rekabet Kurumu'nun ara emrine uymak için 29 Nisan'dan itibaren Türkiye'de geçici olarak kapatılacak.

Meta, Threads'i Türkiye'de geçici olarak kapatacak
[Fotograf: Reuters]

Meta'nın Twitter yani yeni adıyla X'e rakip olarak çıkardığı metin tabanlı Threads'i geçici olarak kapatacağı duyuruldu.

Şirket Türk Rekabet Kurumu'nun ara emrine uymak için 29 Nisan'dan itibaren geçici olarak Türkiye'deki faaliyetlerini durduracağını açıkladı.

Rekabet Kurumu, geçen ay Meta Platforms hakkında yürüttüğü soruşturmada günlük 4.8 milyon TL idari para cezası kararı vermiş ve Instagram ile Threads arasındaki veri aktarım mekanizması neticesinde oluşabilecek veri birleştirme davranışının engellenmesi yönünde geçici tedbir uygulanmasına karar vermişti.

Açıklamada, bu durumdan Facebook, Instagram, Whatsapp ya da Türkiye'de hizmet veren başka bir Meta uygulamasının etkilenmeyeceği de belirtildi.

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