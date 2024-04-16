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Bilim Teknoloji
Independent, Wall Street Journal, BBC 16.04.2024 07:16

Uzmanlar uyardı: Yapay zeka toplumsal düzeni yok edebilir

Japon yetkililer, yapay zekanın toplumsal düzeni yok edebileceğini, yaratacağı sorunların, faydalarına ağır bastığını savundu. Bu teknolojiyle ilgili yeni düzenlemeler oluşturulmasını istedi.

Uzmanlar uyardı: Yapay zeka toplumsal düzeni yok edebilir

Ülkenin en büyük telekomünikasyon şirketi Nippon Telgraf ve Telefon'un (NTT), Japonya'nın önde gelen gazetelerinden Yomiuri Şimbun'la ortak yayımladığı açıklamada, yapay zekanın kullanımına ilişkin yeni kurallar belirlenmesi gerektiği duyurdu.

ABD'nin tanınmış gazetelerinden Wall Street Journal'ın (WSJ) aktardığına göre açıklamada, "En kötü senaryoda yapay zeka, demokrasi ve toplumsal düzenin çökmesine neden olabilir, bu da savaşlara yol açabilir" dendi. 

Açıklamada, Japonya hükümetinden 31 Ekim 2025'te düzenlenmesi planlanan genel seçimlerde güvenliğin sağlanması için yapay zeka teknolojisine dair denetimleri artıracak düzenlemeler yapması istendi.

NTT ve Yomiuri Şimbun'un yöneticileri, Tokyo'daki Keio Üniversitesi'nden bilim insanlarıyla yapay zeka teknolojisi üzerine son bir yıldır araştırma yürüttüklerini belirtti.

Dijital çağın tehlikesi: Deepfake
Dijital çağın tehlikesi: Deepfake

Gazetede aralıkta yayımlanan başyazıda, ABD'den ülkeye ithal edilen yapay zeka programlarının deepfake videolar üretilmesine ve dezenformasyona yol açabileceği uyarısı yapılmıştı.

Yapay zeka alanında aktif araştırmalar yürüten NTT ise Amerikan teknoloji firması OpenAI'ın ürettiği ChatGPT'ye benzer bir yapay zeka programı hazırlamıştı. Firmanın iş sektöründeki ortaklarıyla paylaştığı "tsuzumi" adlı program, daha az işlem gücü gerektirdiği gibi Japonca komutlarla daha etkili çalışabiliyor.

Dünyanın ilk 'Yapay Zeka Yasası' kabul edildi
Dünyanın ilk 'Yapay Zeka Yasası' kabul edildi

Avrupa Parlamentosu, 13 Mart'ta dünyanın ilk yapay zeka yasasını kabul etmişti. Avrupa Yapay Zeka Yasası, 46’ya karşı 523 üyenin oyuyla parlamentodan geçmişti. Uygulama kapsamında özellikle güvenlik güçlerinin biyometrik tanımlama sistemlerini kullanmasında sınırlamalar devreye sokulmuştu.

Yasa kapsamında, deepfake video veya ses kayıtlarının da sahte olduğunun açıkça belirtilmesi zorunlu hale getirilmişti. Düzenleme gelecek ay itibarıyla iki yıl içinde kademeli olarak tüm Avrupa Birliği ülkelerinde uygulamaya konacak.

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