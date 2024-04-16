Dünyanın en temiz havasının ardındaki gizem çözüldü

Bilim insanları, Güney Okyanusu üzerindeki havanın gezegendeki en temiz hava olmasında yağmur ve bulutların önemli bir rol oynadığını buldu.

Antarktika bölgesindeki bu okyanus daha az insan etkinliğine sahip olmasına rağmen denizden gelen tuz, rüzgardan gelen toz veya fitoplankton adı verilen küçük bitki benzeri organizmalardan gelen parçacıklar gibi etkenler tarafından kirletiliyor.

Bulutlar ve yağmurlar havayı temizliyor

Ancak araştırmacılar, bulutların ve yağmurun Antarktika okyanusunun üzerindeki atmosferi temizlemede önemli bir rol oynadığını söyledi.

Bilim insanları okyanusun üzerindeki farklı bulut desenlerini tespit etmek için yeni nesil uydulardan gelen verileri kullanarak bir bilgisayar programı geliştirdi.

Bal peteği şeklinde bulut

Araştırmacılar özellikle iklim iyileşmesinde önemli bir rol oynadığı bilinen bal peteği şeklindeki bulut desenlerini inceledi.

Bu bulutlardaki petek hücreleri, kapladıkları bölgenin aldığı yağış miktarına bağlı olarak "açık" ya da "kapalı" durumda oluyor.

Bilim insanları en temiz havaya sahip günlerin açık petekli bulutlarla ilişkili olduğunu tespit etti. Bu bulutların, yoğun sağanak yağışlar yaratarak kir parçacıklarını havadan "yıkayabildiği" düşünülüyor.

6 kat fazla yağmur üretiyor

Açık durumdaki bulutların, kabarık beyaz kapalı bulutlara oranla daha fazla nem tutttuğu ve daha fazla yağmur ürettiği ortaya çıkarıldı.

Bilim insanları araştırma yazısında, "Açık petekli bulutların kapalı olanlardan 6 kat daha fazla yağmur ürettiğini tespit ettik" ifadelerine yer verdi.