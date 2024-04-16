Açık 15.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Science Alert 16.04.2024 07:36

Dünyanın en temiz havasının ardındaki gizem çözüldü

Güney Okyanusu üzerindeki havanın gezegendeki en temiz hava olmasında yağmur ve bulutların önemli bir rol oynadığı ortaya çıktı. Bulutların, yoğun sağanak yağışlar yaratarak havadaki kir parçacıklarını "yıkayabildiği" düşünülüyor.

Dünyanın en temiz havasının ardındaki gizem çözüldü
[Fotograf: Reuters]

Bilim insanları, Güney Okyanusu üzerindeki havanın gezegendeki en temiz hava olmasında yağmur ve bulutların önemli bir rol oynadığını buldu.

Antarktika bölgesindeki bu okyanus daha az insan etkinliğine sahip olmasına rağmen denizden gelen tuz, rüzgardan gelen toz veya fitoplankton adı verilen küçük bitki benzeri organizmalardan gelen parçacıklar gibi etkenler tarafından kirletiliyor.

Bulutlar ve yağmurlar havayı temizliyor

Ancak araştırmacılar, bulutların ve yağmurun Antarktika okyanusunun üzerindeki atmosferi temizlemede önemli bir rol oynadığını söyledi.

Bilim insanları okyanusun üzerindeki farklı bulut desenlerini tespit etmek için yeni nesil uydulardan gelen verileri kullanarak bir bilgisayar programı geliştirdi.

Bal peteği şeklinde bulut

Araştırmacılar özellikle iklim iyileşmesinde önemli bir rol oynadığı bilinen bal peteği şeklindeki bulut desenlerini inceledi.

Bu bulutlardaki petek hücreleri, kapladıkları bölgenin aldığı yağış miktarına bağlı olarak "açık" ya da "kapalı" durumda oluyor.

Bilim insanları en temiz havaya sahip günlerin açık petekli bulutlarla ilişkili olduğunu tespit etti. Bu bulutların, yoğun sağanak yağışlar yaratarak kir parçacıklarını havadan "yıkayabildiği" düşünülüyor.

6 kat fazla yağmur üretiyor

Açık durumdaki bulutların, kabarık beyaz kapalı bulutlara oranla daha fazla nem tutttuğu ve daha fazla yağmur ürettiği ortaya çıkarıldı.

Bilim insanları araştırma yazısında, "Açık petekli bulutların kapalı olanlardan 6 kat daha fazla yağmur ürettiğini tespit ettik" ifadelerine yer verdi.

Sıradaki Haber
Akdeniz'de gözleri başından 20 kat büyük canlı bulundu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:15
Kırmızı bültenle aranan Nurlan Zharımbetov İstanbul'da yakalandı
08:05
Endonezya'da dang humması: Ölenlerin sayısı 2023'e göre yüzde 179,4 arttı
08:14
TBMM'de mesai yeniden başlıyor
07:45
Nesli tükenmiş üç yeni kanguru türü keşfedildi
07:36
Akdeniz'de gözleri başından 20 kat büyük canlı bulundu
07:28
Darbe aldıkça sertleşen malzeme geliştirildi
İsrail saldırılarında evleri yok olan Filistinliler tenekelerden kurdukları barınaklarla hayata tutunmaya çalışıyor
İsrail saldırılarında evleri yok olan Filistinliler tenekelerden kurdukları barınaklarla hayata tutunmaya çalışıyor
FOTO FOKUS
Teleferikte korku dolu anlar: Koptuk ve düşeceğiz sandım
Teleferikte korku dolu anlar: Koptuk ve düşeceğiz sandım
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ