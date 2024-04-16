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Dünya
CNN International, Reuters 16.04.2024 09:06

Tesla çalışanlarının yüzde 10'undan fazlasını işten çıkaracak

Tesla'nın 140 bin kişilik küresel personelinin yüzde 10'undan fazlasını işten çıkaracağı açıklandı.

Tesla çalışanlarının yüzde 10'undan fazlasını işten çıkaracak

2020'nin sonundan bu yana toplam çalışan sayısını neredeyse iki katına çıkaran şirketin kesintileri, elektrikli otomobil sektöründe daha fazla rekabetin ve daha az talebin etkilerinin örneklerinden biri kabul ediliyor.

Reuters'in bir raporuna göre, CEO Elon Musk'un hafta sonu personele gönderdiği bir e-posta, planlanan işten çıkarmaları "maliyet azaltma ve üretkenliği artırma" ihtiyacına bağladı.

Elektrikli araçlara olan talebin yavaşlaması ya da Tesla satışları hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

Tesla çalışanlarına gönderdiği e-postada, "Organizasyonu kapsamlı bir şekilde inceledik ve çalışan sayımızı dünya çapında yüzde 10'dan fazla azaltmak gibi zor bir karar aldık" diye yazdı.

Tesla , bu yılın ilk üç ayında satışlarda yıllık bazda düşüş bildirdi.

Aralarında General Motors ve Ford'un da bulunduğu diğer otomobil üreticileri de bu ürünlere yönelik talebin beklenenden zayıf olması nedeniyle elektrikli araç üretimlerini azalttı.

Genel olarak elektrikli araç satışları sektör genelinde artmaya devam ediyor ancak beklendiği kadar hızlı değil.

ABD'de elektrikli araç satışları geçen yıl yüzde 40 artarak ilk kez 1 milyon sınırını aştı.

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Elektrikli Araç Tesla
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