Dün 39,92 dolara kadar gerileyen Brent petrolün varil fiyatı, günü 40,93 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 3,54 azalışla 39,48 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 37,36 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki düşüşte, bugün ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'ın Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının açıklanması etkili oldu.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bu gece First Lady ve benim Kovid-19 testimiz pozitif çıktı. Karantina ve iyileşme sürecine hemen başlayacağız. Bu süreci beraberce atlatacağız." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, ABD Temsilciler Meclisi, demokrat üyelerin hazırladığı COVID-19 salgınının ekonomik etkileriyle mücadeleye yönelik 2,2 trilyon dolarlık ekonomik teşvik paketini onayladı. Söz konusu teşvik paketine ilişkin belirsizliklerin devam etmesi petrol fiyatlarındaki düşüş eğilimini destekledi.

Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) dün Twitter hesabından yapılan açıklamada, OPEC Genel Sekreteri Muhammed Barkindo, Kovid-19 salgını nedeniyle küresel piyasalardaki belirsizlik ve risklerin petrol piyasasını ve ekonomik toparlanmanın hızını etkilemeye devam edeceğini belirtmişti.

Brent petrolde teknik olarak 40,09 ile 41,03 dolar aralığının direnç, 39,15 ile 38,21 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.