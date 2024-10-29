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Dünya
AA 29.10.2024 09:58

Brent petrolün varil fiyatı 70,82 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 70,82 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı 70,82 dolar

Dün 73,28 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 71 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.48 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,25 azalarak 70,82 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 67,21 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği hava saldırısında petrol ve nükleer tesislerini hedef almamasının ardından küresel piyasalardaki jeopolitik risk algısının azalması etkili oldu.

İsrail'in İran'ın enerji altyapısına yönelik herhangi bir saldırısının, bölgedeki gerilimi hızla tırmandıracağı endişeleri bir süredir petrol fiyatlarını yükseltiyordu. Ancak İsrail'in İran'a "misillemesinin" beklenenden daha hafif gerçekleşmesi ve petrol ve nükleer tesislerini etkilememesi fiyatların düşüşünü destekledi.

İsrail, İran'ın 1 Ekim'deki füze saldırılarına "misilleme" olarak 26 Ekim'de İran'daki askeri hedeflere saldırı düzenlediğini ve saldırının "başarıyla" tamamlandığını açıklamıştı. İran ise bazı askeri noktaların hedef alındığını ve hava savunma sistemlerinin saldırılara "başarıyla" karşı koyduğunu ancak bazı noktalarda "sınırlı hasar" meydana geldiğini duyurmuştu.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, savaş istemediklerini ancak haklarını koruyacaklarını ve İsrail'in saldırganlığına uygun bir karşılık vereceklerini söylemişti.

Öte yandan, yaklaşan ABD seçimleri nedeniyle ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kazanması da petrol fiyatlarındaki düşüşte etkili oluyor. Genel olarak güçlü ABD doları, petrolü alıcılar için daha pahalı hale getirerek alımların azalmasına neden oluyor.

Brent petrolde teknik olarak 72,74 doların direnç, 70,64 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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