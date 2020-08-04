İngiliz petrol şirketi BP, yılın 2'nci çeyreğine ilişkin verilerini açıkladı.

Söz konusu dönemde toplam 6,7 milyar dolar zarar ettiğini belirten şirket, hissedarlarına yapılacak kar payı ödemesinin "yüzde 50 azaltılarak hisse başı 5,25 sente indirildiğini" duyurdu.

Geçen yılın aynı dönemindeyse şirketin karı 2,8 milyar dolar seviyesindeydi.

Böylelikle şirket, Meksika Körfezi'nde 2010 yılında yaşanan sızıntıdan bu yana ilk kez kar payı ödemelerini azaltma yönünde karar almış oldu.

Zararın nedenleri: Düşük petrolün fiyatları ve koronavirüs

Koronavirüs salgını nedeniyle düşük olan enerji talebi ve petrol fiyatlarındaki düşüş, enerji şirketlerinin gelirlerini ve yatırım planlarını olumsuz yönde etkiliyor.

Ocak ayının başında varili 70 dolar seviyesinde olan Brent petrol, nisan ayında 20 dolar bandına gerilerken halihazırda 43 dolar seviyelerinde seyrediyor.

BP, haziranda Brent petrolün varil fiyatına ilişkin tahminini yüzde 30 düşürerek 55 dolar seviyesine çekmişti.

Bunun sonucunda şirketin toplam varlıklarının değerinin 13 milyar dolar ile 17,5 milyar dolar arasında azalacağı bildirilmişti.

Şirket daha önce, bu yılın sonuna kadar 10 bin kişinin işten çıkarmayı planladığını duyurmuştu.