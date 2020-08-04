Seçim günü sandığa gidemeyecek seçmenler, 44’ü yurt dışında olmak üzere 5 bin 767 sandıkta 231 bölgede 8 Ağustos’a kadar her gün 10.00 ila 14.00 ve 16.00 ila 19.00 saatlerinde oylarını kullanabilecek.

Seçimlerde Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko yeniden aday oldu.

Lukaşenko’nun yanı sıra Govori Pravdu (Doğruyu Söyle) Hareketi Eş Başkanı Andrey Dmitriyev, eski Belarus Parlamentosu alt kanadı Milletvekili Anna Kanopatskaya, Belarus Sosyal Demokrat Gramada Partisi Başkanı Sergey Çereçen ve Svetlana Tihanovskaya yarışacak.

Belarus’ta 1994'ten bu yana 5 defa seçilerek cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Aleksandr Lukaşenko’nun görev süresi, bu yıl sona eriyor.

Lukaşenko, son olarak 2015’te yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 83,49 oy olarak seçilmişti.