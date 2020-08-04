Haber Giriş: Kaynak: AA
Tanzanyalı madenci 2 milyon dolarlık bir tanzanit taşı daha buldu
[Fotoğraf: AFP ]
Dünyada şimdiye kadarki en büyük 2 tanzanit taşını bulan Tanzanyalı madenci Saniniu Kuryan Laizer, aynı taştan bir tane daha buldu.
The Citizen gazetesinin haberine göre, haziran ayında çıkardığı 9 ve 5 kiloluk iki tanzanit taşını yaklaşık 3,4 milyon dolara satarak zengin olan küçük maden işletmecisi Laizer, son olarak çıkardığı 6 kiloluk taşı da devlete 2 milyon dolara sattı.
Ülkenin kuzeyindeki Simanjiro bölgesinde madencilik yapan Laizer, peş peşe yaptığı keşiflerle bölgedeki diğer madencileri de şaşkınlığa uğrattı.
[Tanzanyalı madenci Saniniu Kuryan Laizer, bulduğu 2 tanzanit taşından yaklaşık 3,4 milyon dolar kazanmıştı. 24 Haziran 2020 | Fotoğraf: AFP]
Sadece Tanzanya'da bulunan ve nadir olarak çıkarılabilen tanzanit taşı, ziynet eşyası yapımında kullanılıyor.
Aynı zamanda çiftçi olan 52 yaşındaki madenci, başarısının sırrının "takım çalışması" olduğunu açıklamıştı.
Etiketler: tanzanit taşı değerli taşlar değerli madenlerSon Güncelleme: 4 Ağustos 2020 Salı 12:39
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