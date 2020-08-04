The Citizen gazetesinin haberine göre, haziran ayında çıkardığı 9 ve 5 kiloluk iki tanzanit taşını yaklaşık 3,4 milyon dolara satarak zengin olan küçük maden işletmecisi Laizer, son olarak çıkardığı 6 kiloluk taşı da devlete 2 milyon dolara sattı.

Ülkenin kuzeyindeki Simanjiro bölgesinde madencilik yapan Laizer, peş peşe yaptığı keşiflerle bölgedeki diğer madencileri de şaşkınlığa uğrattı.

[Tanzanyalı madenci Saniniu Kuryan Laizer, bulduğu 2 tanzanit taşından yaklaşık 3,4 milyon dolar kazanmıştı. 24 Haziran 2020 | Fotoğraf: AFP]

Sadece Tanzanya'da bulunan ve nadir olarak çıkarılabilen tanzanit taşı, ziynet eşyası yapımında kullanılıyor.

Aynı zamanda çiftçi olan 52 yaşındaki madenci, başarısının sırrının "takım çalışması" olduğunu açıklamıştı.