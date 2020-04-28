BP’den yapılan açıklamada, şirketin bu yılın ilk çeyreğindeki karının geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 2,4 milyar dolardan 1,6 milyar dolar düşüşle 800 milyon dolara gerilediği bildirildi.

Şirketin ürünlerine olan talepte sert düşüş yaşandığı belirtilen açıklamada, faaliyet ortamında “olağanüstü bir belirsizlik” seviyesi ile karşılaşıldığı kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen BP Üst Yöneticisi Bernard Looney ise “Endüstrimiz arz ve talep dengesinde daha önce görülmemiş bir şokla karşılaştı. Fakat bu içimize kapanmamız için bir mazeret değil. İnsanları korumak konusundaki çabalarımıza odaklanarak, toplumu destekliyor, finansmanımızı güçlendiriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Looney, yaşanan olumsuz gelişmelere rağmen BP’nin 2050 yılına kadar sıfır emisyon hedefini koruduğunu da kaydetti.