Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 6,9930'dan işlem görüyor.

Dün 6,9523-6,9950 aralığında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,33 artışla 6,9861'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 üzerinde 6,9930'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 7,5710'dan, sterlin/TL yüzde 0,2 değer kazancıyla 8,6990'dan satılıyor.

Dolar endeksi dünkü kapanış seviyesinin yaklaşık yüzde 0,1 üzerinde 100,1 seviyesinde seyrederken, avro/dolar paritesi önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 1,0827'den işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ABD'de toptan eşya stokları, tüketici güven endeksi ve Richmond Fed sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,95-7,00 bandının izleneceğini kaydetti.

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL

ALIŞ SATIŞ

ABD Doları 6,9950 6,9960

Avro 7,5630 7,5640

Sterlin 8,6570 8,7000

ANKARA

ABD Doları 6,9600 7,0100

Avro 7,5250 7,5850

Sterlin 8,5960 8,7450