Koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke sınırlarını kapatan Türkiye, ilave tedbir olarak tır şoförlerine 14 günlük karantina zorunluluğu getirmişti. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın “Kovid-19 semptomu göstermeyen Türk şoförler, karantina süresi dolmadan Irak ve İran sınır kapıları hariç tekrar yurt dışına çıkabilecek" açıklaması sektörde olumlu karşılandı.

Orta Asya yolu kapanınca Avrupa ile bağ güçlendi

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Strateji ve İş Geliştirme Başkanı Fatih Şener, virüsün İran’a gelmesi ve bu kapının kapanmasının ardından sürecin Türkmenistan ile devam ettiğini ve alınan kararlarla Türkiye’nin Orta Asya yolunun kapandığını hatırlattı.

Bu süreçte Avrupa’nın da salgını hissetmeye başladığı ve başta ilaç, koruyucu madde ve ham madde olmak üzere yönetimlerin ülkelerine mal çekmeye çalıştığını anlatan Şener, “Orta Asya yolumuz kapandığında Avrupa’da ciddi bir talep oluştu. Batı, bize ihtiyaçları olduğu için işlerimizi kolaylaştırdı. Tek hedefleri tedarikin aksamaması idi. Bu da Avrupa ile bağımızı güçlendirdi” dedi.

[UND Strateji ve İş Geliştirme Başkanı Fatih Şener. Foto: AA]

Tır sürücüsü zaten izole bir hayat yaşıyor

Fatih Şener, koronavirüs döneminde Avrupa’nın tır şoförlerine ‘Yükünü boşalt ve ülkeden çık’, Türkiye’nin ise ’14 gün karantinada kal’ dediğine dikkat çekerek, şöyle devam etti:

“Türkiye bu kararı alınca dolayısıyla tır şoförlerimiz evlerine gittiler. Aslında tır şoförleri zaten kendilerine izole bir alanda yaşıyorlar meslek icabı. Araçlarında uyuyor, yemeklerini onda yiyor, dışarı ile en az temas ile seferlerini tamamlıyorlar. Karantina denince bu kişiler evlerine, köylerine döndü. Aslında risk de arttı.

Karantina şartlarının diğer ülkelere göre ağır olduğunu izah ettik ve ilgili Bakanlık yeni bir adım atarak şoförlerin tampon bölgede kalmasına izin verdi. Buna göre şoförler ülkemize girdikten sonra tampon bölgede bekliyor, kendisine verilen yeni araçla yeniden yurt dışına gidiyorlardı.”

Bu adımla beraber Avrupa kapısında daha fazla iş yapmaya başladıklarını anlatan Şener, “Rahatlamıştık ancak tam olarak istediğimiz bu değildi. Biz hem yabancı şoförler hem de Türkler yükünü alsın çıksın, karantina olmasın istiyorduk. Bir dönem Türk işletmeler izin Bulgar sürücülerde olduğu için onlara ödeme yapmaya başladı. Yani aldığımız paranın bir kısmını onlara ödüyorduk, bu nedenle de döviz çıkışı oluyordu yurt dışına” şeklinde konuştu.

[Salgın sebebiyle Türkiye'nin sınır kapılarında kilometrelerce uzunlukta TIR kuyrukları oluşmuştu. Foto: DHA]



Avrupa’ya tam kapasite çalışacağız

UND Strateji Geliştirme Başkanı Fatih Şener, son alınan kararla sektörde çok büyük bir rahatlama olacağının altını çizerek, şunları söyledi:

“UND tüm dünyaya yayılan bir kuruluş. Türkiye 14 gün kuralını getirince bu kez derneğin Polonya, Macaristan, Romanya gibi diğer şubeleri ‘Türkler bizi almıyor, biz de onları almayalım’ demeye başladı. Türkiye izin kararını almasa onlar da mütekabiliyeti konuşmaya başlamıştı. Bu karar bizi hem ondan kurtardı hem de sektörün önünü açtı.

Salgın döneminde Avrupa’da başta otomotiv ve tekstil olmak üzere çoğu sektör durdu. Bizim taşıyacağımız malların gideceği fabrikalar kilit vurmuştu. Biz günde bin tır ile çıkardık Avrupa’ya. Bu rakam çok ciddi düşmüştü. Son düzenlemelerle 600 araç seviyelerine yeniden yükseldik.

Haziran sonunda kaybımızı giderebiliriz

Şimdi Avrupa yeniden normalleşmeye başladı. Onlar normalleştikçe biz de yüklerimizi taşımaya devam edeceğiz. Avrupa’nın normalleşme hızı ile ülkemizde uluslararası nakliyecinin normalleşme süreci birbirine bağlı.

Nisan sonu ve mayısta çok sayıda fabrika yeniden üretime geçecek. O dönemde araçlarımız tam kapasite çalışacak. Türk tırları ve Türk şoförleri bu dönemi yüzde 100 performansla geçirecek. Bu da çok ciddi bir iş hacmi demek. Eğer normalleşme hızlanırsa, biz de kaybımızı haziran sonunda gidermiş olacağız.”