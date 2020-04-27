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Bakan Pekcan: Semptom göstermeyen Türk şoförler tekrar yurt dışına çıkabilecek
[Fotoğraf: AA ]
Ticaret Bakanı Pekcan, "Koronavirüs semptomu göstermeyen Türk şoförler, karantina süresi dolmadan Irak ve İran sınır kapıları hariç tekrar yurt dışına çıkabilecek" dedi.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Koronavisür semptomu göstermeyen Türk şoförler, karantina süresi dolmadan Irak ve İran sınır kapıları hariç tekrar yurt dışına çıkabilecek. Kovid-19 semptomu göstermeyen yabancı uyruklu şoförlerin 14 gün karantina uygulanmadan 72 saat içinde yüklerini bırakmalarına izin verilecek" dedi.
Bakan Pekcan, Türkiye açısından aciliyet arz eden ilaç, tıbbi malzeme ve gıda maddeleri taşıyan araçların girişlerine öncelik verileceğini belirtti.
Etiketler: son dakika ruhsar pekcan koronavirüsSon Güncelleme: 27 Nisan 2020 Pazartesi 11:09
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