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Kabine toplantısı sona erdi
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sona erdi.
Bugün yapılacak Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı, video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıya Huber Köşkü'nden başkanlık etti.
Beşinci kez video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantının ana gündemi koronavirüsle mücadeleydi.
Hastalığın seyri, alınan tedbirler ve etkileri detaylı olarak ele alındı.
Salgının ekonomik etkileri ile ulusal ve uluslararası ilişkiler de değerlendirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "ulusa sesleniş konuşması" yapması bekleniyor.
Etiketler: Kabine toplantısıSon Güncelleme: 27 Nisan 2020 Pazartesi 18:30
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