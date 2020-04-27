Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'toplumsal birliktelik' vurgusu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda koronavirüs ile mücadelede toplumsal birlikteliğe dikkati çekti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesaplarından "birliktebaşaracağız" konu etiketiyle videolu paylaşımda bulundu.
Oktay, mesajında, "Birlikte aynı sofrada buluşacağımız, omuz omuza saf tutacağımız, birlikte gülüp kucaklaşacağımız günler yakın. Bugüne kadar birlikte başardık bundan sonra da birlikte başaracağız." değerlendirmesinde bulundu.
Birlikte aynı sofrada buluşacağımız, omuz omuza saf tutacağımız, birlikte gülüp kucaklaşacağımız günler yakın.— Fuat Oktay (@fuatoktay) April 26, 2020
Bugüne kadar birlikte başardık, bundan sonra da #BirlikteBaşaracağız pic.twitter.com/CB31hgTCR0
Oktay'ın yurt genelinde daha önce vatandaşlarla birlikte çektirdiği fotoğraflara da yer verilen paylaşımda, "Birlikte Türkiye olacağız, birlikte yürüyeceğiz yarınlara, birlikte başaracağız." ifadeleri kullanıldı.