Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesaplarından "birliktebaşaracağız" konu etiketiyle videolu paylaşımda bulundu.

Oktay, mesajında, "Birlikte aynı sofrada buluşacağımız, omuz omuza saf tutacağımız, birlikte gülüp kucaklaşacağımız günler yakın. Bugüne kadar birlikte başardık bundan sonra da birlikte başaracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Birlikte aynı sofrada buluşacağımız, omuz omuza saf tutacağımız, birlikte gülüp kucaklaşacağımız günler yakın.



Bugüne kadar birlikte başardık, bundan sonra da #BirlikteBaşaracağız pic.twitter.com/CB31hgTCR0 — Fuat Oktay (@fuatoktay) April 26, 2020

Oktay'ın yurt genelinde daha önce vatandaşlarla birlikte çektirdiği fotoğraflara da yer verilen paylaşımda, "Birlikte Türkiye olacağız, birlikte yürüyeceğiz yarınlara, birlikte başaracağız." ifadeleri kullanıldı.