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Cibuti'de mahsur kalan 3 Yunan denizciyi Türkiye kurtardı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cibuti'de mahsur kalan 68, 71 ve 77 yaşlarındaki 3 Yunan denizci dün Türkiye'nin Cibuti Büyükelçiliği'nin yardımıyla Türk Hava Yollarına (THY) ait tahliye uçağıyla Türkiye'ye getirildi.
Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Yunan makamlarının resmi talebi üzerine, Türkiye'nin Cibuti Büyükelçiliği'nin yardımıyla ülkede mahsur kalan 3 Yunan denizci dün THY'nin tahliye uçağıyla Türkiye'ye getirildi.
Tahliye edilen 68, 71 ve 77 yaşlarındaki 3 Yunan denizci Türk hükümeti ve Büyükelçiliğine teşekkür etti.
Tahliye edilen denizcilerin uçaktan indikten sonra Yunanistan'ın Ankara Büyükelçiliği'ne ait özel bir araçla Edirne'deki İpsala sınır kapısına götürüldüğü belirtildi.
Etiketler: cibuti yunan denizciler yunan denizci Yunanistan türkiyeSon Güncelleme: 26 Nisan 2020 Pazar 21:43
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