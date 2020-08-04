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Brent petrolün varili 43 doların üstünde
[Fotoğraf: Reuters]
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 43,76 dolardan işlem görüyor.
Dün 44,46 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 44,15 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.00 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,88 azalışla 43,76 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 40,67 dolardan alıcı buldu.
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (COVID-19) vaka sayısında görülen artış, küresel ekonomik büyüme ve petrol talebi beklentilerini olumsuz etkilerken, ham petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.
Brent petrolde teknik olarak 43,83 ile 43,94 dolar aralığının direnç, 43,72 ile 43,61 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
Etiketler: Brent petrol ne kadar brent petrol fiyatı ham petrol fiyatı ham petrol ne kadar wti ne kadar 4 ağustos petrol fiyatıSon Güncelleme: 4 Ağustos 2020 Salı 09:13
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