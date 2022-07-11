Temmuz 1995'te yaşananlar nedeniyle halk arasında "ölüm yolu" olarak da anılan güzergahta düzenlenen üç günlük yürüyüşe farklı ülkelerden yaklaşık 3 bin kişi katıldı.

Bu yıl 18'incisi düzenlenen organizasyonun katılımcıları, Bosna Hersek'in orta kesimlerindeki Nezuk kasabasından 8 Temmuz'da başlayan 3 günlük yürüyüşün ardından geldikleri Potoçari Anıt Mezarlığı'nda soykırım kurbanları için dua etti.

Her gün yaklaşık 35 kilometre yol yürüyen farklı milletlerden katılımcılar, orman yolunda kurulan belirli noktalarda dinlenerek soykırımdan sağ kalmayı başaran Boşnakların yaşadığı zulümleri kendilerinden dinleme imkanı buldu.

Motosikletliler ve maratoncular da Potoçari'ye ulaştı

Bu arada, soykırım kurbanları anısına yarın düzenlenecek törene katılmak üzere farklı ülkelerden gelen ve bu sabah başkent Saraybosna'dan hareket eden yüzlerce motosikletli de Potoçari Anıt Mezarlığı'na ulaştı.

Öte yandan Hırvatistan'ın doğusundaki Vukovar şehrinden 6 Temmuz'da başlayan 11. Vukovar-Srebrenitsa Maratonu'na katılanlar da Potoçari'ye ulaşarak kurbanlar için saygı duruşunda bulundu.