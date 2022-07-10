Srebrenitsa Soykırımı'nın 27'inci yılında, "Bir Annenin Eşarbı" isimli proje hayata geçirildi. 180 ülkeden 9 bin eşarp Srebrenitsa Anıt Merkezi'nde sergileniyor.

O eşarplar arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın 2010'daki

anma törenlerinde taktığı başörtüsü de var. Eşarplar gelecek yıl, ABD'nin New York kentindeki Birleşmiş Milletler binası önünde sergilenecek.

Srebrenitsa ve Zepa Anneleri Başkanı Munira Subasic, bu yıl farklı bir anma etkinliği yapmak istediklerini vurgulayarak, "Dünyanın dört bir yanındaki kadınlardan eşarp ve Srebrenitsa soykırımına dair önemli mesajlar aldık" dedi.

Kayıpları arama çalışmaları devam ediyor

Sırp güçleri 11 Temmuz 1995'te Srebrenitsa'da, 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık alanlar, fabrikalar ve depolarda katletti. Ardından toplu mezarlara gömdü. Aradan geçen 27 yıla rağmen, kayıpları bulma çalışmaları sürüyor.

Toplu mezarlarda cansız bedenlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da törenle toprağa veriliyor. Bu yılki anma ve cenaze töreninde, 50 soykırım kurbanı daha uğurlanacak.